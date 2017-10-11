Житель Шетского района подарил музею Караганды коллекцию для охоты с беркутчи

Потомственный беркутчи из Шетского района Карагандинской области подарил музею в Караганде приспособления для охоты с беркутом.

Историко-краеведческому музею потомственный беркутчи подарил различные приспособления для охоты с беркутом — наглазник для птицы, насест, посуду для кормления, одежду для охоты, книги и фотографии с различных международных конкурсов.

Аксакал, как рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области, собирал свою коллекцию много лет.

«Все вещи, которые я подарил музею, со временем будут представлять большой интерес для потомков. Охота с беркутом — это очень древняя традиция, история которой начинается еще в бронзовом веке», — поведал Тлеугабыл Есенбеков.

Житель села Аксу-Аюлы Тлеугабыл Есенбеков стал одним из первых организаторов международного конкурса среди беркутчи «Салбурын».

Охота с беркутом — часть казахской культуры. В старину хорошая птица и быстрая лошадь стоили дорого и повышали авторитет владельца. Беркутчи — так называли опытных ловцов птиц, занимающихся их выучкой.