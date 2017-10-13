Жены металлургов просят не делать супругов виновными в трагедии в Темиртау

По факту случившегося хлопка газа на коксопроизводстве проводятся два расследования.

Братья и жены шестерых рабочих металлургического комбината, получивших 12 октября ожоги в результате хлопка коксовой батареи на металлургическом комбинате компании «АрселорМиттал Темиртау», призывают комиссию быть объективной и заявляют о невиновности мужей.

Узнав о том, что специальная комиссия начала проводить расследование для установления причин хлопка газа, который обжег шестерых рабочих, супруга одного из металлургов заявила о полной ответственности работодателя за случившееся.

«Сергей никогда не нарушал технику безопасности на работе. Это доказывается тем, что за более 20 лет стажа в сфере металлургии он ни разу не был участником несчастного случая. Он очень педантичный и скрупулезный. Даже в быту ножи и плоскогубцы он хранит в отдельных чехлах, чтобы не порезаться. Его девиз – семь раз отмерь, один раз отрежь «, — говорит Надежда, супруга Сергея Толстова.

Семья другого пострадавшего рабочего Сергея Клюско тоже категорична во мнении, что стопроцентная вина за групповую трагедию лежит на компании «АрселорМиттал Темиртау».

«Установка датчиков для контроля за нормальной деятельностью оборудования, модернизация производства – лишь звучат красиво. А на деле – постоянные трагедии и человеческие жертвы. Мой брат часто заменял старшего мастера, то есть руководил бригадами. Безответственному сотруднику такой функционал не доверят. В Советский период плановый ремонт оборудования проводился в обязательном порядке каждые три года. Сейчас этого нет. К счастью, мой брат и пятеро его коллег живы. Не повторится ли это, и не будет ли более страшных последствий – никто не может дать гарантию», — говорит Геннадий Клюско.

По факту случившегося хлопка газа на коксопроизводстве и получению ожогов шестерыми рабочими металлургического комбината проводятся два расследования – со стороны полиции по 2 части 152 статьи УК РК, и со стороны департамента индустриального развития и промышленной безопасности.

Ранее сообщалось, что 12 октября в 11:29 на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел хлопок на газопроводе, который подает смешанный газ – коксовый и доменный. В результате хлопка и возгорания получили обширные ожоги и отравились шестеро рабочих. Четверо пострадавших – работники газового цеха, один работник из коксового цеха и один работник из газоспасательной службы. Трое из пострадавших находятся в реанимации центральной городской больницы Темиртау, трое – в ожоговом отделении центра травматологии и ортопедии имени Макажанова.

По материалам Today.kz