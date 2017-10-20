«Жаңа FM» вышло в спутниковое вещание!

«Жаңа FM» стало доступно в спутниковом сегменте «Otau TV» под номером 127 в пакете «Бесплатный»!

«ТЕКС радио» — независимая коммерческая радиостанция, которая впервые вышла в эфир 15 сентября 1998 года, на волне 101.2, FM диапазона. С первых часов своей работы станция вещала 24 часа в сутки, чем, конечно, отличалась от других радиостанций региона. На сегодняшний день «Радио ТЕКС» вещает в стереорежиме на Караганду и Карагандинскую область в радиусе 100 км и имеет потенциальную аудиторию в 1 млн. человек. В сентябре 2017 произошел ребрендинг радио, теперь мы «Новое Радио»/»Жаңа FM» и доступны в Жезказган на 106,6 FM.

«ТЕКС» стала первой региональной радиостанцией Казахстана, представившей в сети Интернет свой эфир в 2003 году. Нас можно послушать онлайн из любой точки мира здесь.

Сомнений в том, что карагандинское радио слушают в разных странах мира, нет. Мы объединяем людей, находим старых друзей, передаем приветы и поздравления, приводим в эфир интересных гостей — от экспертов и мастеров до любителей. Мы расширяем ваше видение радиоэфира: у нас не только «золотые хиты» от 90-х до 2000-ых, наш эфир с гостями информативен и не скучен, ведь мы работаем в формате инфотейнмент. Коллектив, кроме привычных и регулярных звонков в прямой эфир и сообщений в мессенджер, регулярно получает электронные письма с благодарностью и теплыми пожеланиями от слушателей, тех, кто, находясь вдали от родного города, слышит знакомые голоса и узнает о событиях, происходящих в регионе.

«Новое Радио»/»Жаңа FM» — радио родного города! Мы шагаем по стране и возможно, скоро будем и в вашем городе…