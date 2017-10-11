Юбилей известного краеведа отметили в Караганде

В Караганде отметили 80-летний юбилей известного краеведа Юрия Попова.

В областной библиотеке им. Н. В. Гоголя прошла творческая встреча «Патриот, учёный, краевед», посвящённая двойному юбилею земляка Юрия Попова. В этом году ему исполнилось 80 лет и 55 лет творческой деятельности исследователя истории родного края.

Известный краевед, Почётный гражданин Каркаралинского района Юрий Попов сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Но с Карагандой не теряет связей. Уникальные материалы об истории Сарыарки исследователь находит в российских архивах.

«Творческая деятельность Юрия Григорьевича Попова поистине безгранична и её трудно переоценить. Всю свою сознательную жизнь, с 25-летнего возраста, человек посвятил изучению своего края. Он влюблён в эту землю, влюблён в людей, которые эту землю возвысили», — сказала на творческой встрече библиотекарь Людмила Карпун.

В 2017 году издана его книга — «Рудник Семизбугы и его люди». В ней рассказывается об истории корундового рудника Семизбугы и соседнего с ним села Озёрное Бухар-Жырауского района. В основу повествования вошли архивные документы, материалы периодической печати, беседы с первооткрывателем месторождения Николаем Наковником, рабочими рудника и их потомками. Материалы этой книги автор собирал десятки лет.

Учёный передал землякам свое обращение. Письмо зачитал его сын Павел Попов, которое в большой степени адресовано молодёжи.

«В казахской многовековой истории Сарыарка славится географическим и геологическим колоритом, хозяйственными заботами, общественными отношениями, особой ментальностью населения разных национальностей Краеведение, если хотите, — это проявление смелости, духовного патриотизма, силы воли и активности жизни», — отметил автор в письме.

Молодёжи показали документальный фильм «»Копай-город», которого нет», снятый Пятым каналом. Он посвящён истории возникновения Караганды — своими воспоминаниями о посёлке шахты 28-бис («Копай-город») поделился Юрий Попов.

Юрий Попов родился 27 сентября 1937 года в Караганде, в посёлке шахты 18-бис, в семье ссыльных. Учился в школе № 3 им. И. А. Крылова. Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «горный инженер». Работал на шахте им. К. Горбачёва, в ХМИ АН КазССР, КНИУИ. Автор порядка 500 трудов, в том числе семи книг о Казахстане. Изучал топонимику, историю развития сёл и городов Центрального Казахстана. Участвовал в съёмках свыше десяти документальных фильмов. В 2000 году за исследовательскую работу «Лиза из Волока» стал лауреатом ежегодной литературной премии им. Салтыкова-Щедрина. Награждён медалью Российского Союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие народов России». С 15 июля 2005 года — Почётный гражданин Каркаралинского района.