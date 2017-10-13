Хозяйку-живодерку осудили карагандинцы в соцсети за избиение собаки (Видео)

В группе skandal_krg в социальной сети Instagram видео, на котором четко видно, как хозяйка избивает свою собаку, вызвало негодование среди подписчиков.

Карагандинцы в резкой форме осудили женщину, оставив под постом свыше 500 комментариев. Ролик набрал в Instagram свыше 22 тысяч просмотров.

«Я б ноги оторвала! Хочешь собаку поругать, ругайся словами или поводком по пятой точке один-два раза. Но не ногами по морде и по телу. Это уже перебор», — lybanya_zaya.

«Узнать в каком городе, раскинуть видео и так точно можно найти эту тварь, если есть службы (волонтеры), которые готовы забрать у нее собаку. Деньгами люди точно помогут. Главное это видео показать полиции», — bro0403.

«Ну почему таким людям достаются беззащитные животные? Не умеешь обращаться или правильно воспитывать, лучше не бери на себя такую ответственность! Нелюдь! Не человек! Убила бы! Ну нельзя так делать!!!!! Лучше в приют», — svetik_180.

Само же видео собрало свыше 22 тысяч просмотров.