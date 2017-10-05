В конце следующего года в Улытауском районе Карагандинской области появится музей, передает kartv.kz.Строительство здания уже началось. В коллекцию музея войдут экспонаты, найденные на территории района многочисленными экспедициями археологов

«У нас очень много археологических находок и строительство музея было необходимо. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую помощь»,— сказал Ануар Омар аким Улытауского района.

Площадь музея составит более 800 кв. м. Сейчас закладывают фундамент и строят подвальные помещения. На возведение здания выделено 280 миллионов тенге. Строительство музея закончится в конце следующего года. Его возведение проводится в рамках проекта «Рухани жаңғыру».

«Такие музеи есть во многих районах области и до сих пор не было в Улытауском. У нас много ветеранов труда, много свидетельств истории. Теперь появится место, где все это будет собрано воедино»,— добавил Бахтияр Кожахметов директор национального заповедника Улытау.

Улытауский район имеет богатое историческое прошлое. Каждый год археологи продолжают находить тому свидетельство. Но хранить эти раритеты и представить их широкой публике возможности нет.