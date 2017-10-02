В списке «100 новых лиц Казахстана» нет Геннадия Головкина

Геннадия Головкина не включили в список «100 новых лиц Казахстана». Но зато ему предоставят шанс выбрать человека, который стал для него примером.

В перечень лучших войдут граждане, внёсшие весомый вклад в развитие нашей страны за годы независимости. То есть они должны быть примером для подражания. На данный момент рабочая группа отобрала уже 550 кандидатов. В ближайшем будущем список сократят до 300. Ну а окончательные 100 человек выберут уже сами казахстанцы.

Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций РК:

— Мы же исходим из того посыла, что мы ищем новых лиц. Я имею в виду неизвестных, но которые достигли или будут достигать новых высот. Условно говоря, мы готовы включить в этот список людей, кого Геннадий Головкин назовет примером для подражания для Геннадия Головкина. Геннадия Головкина мы знаем все.

По материалам «КТК»