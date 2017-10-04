В Карагандинской области появилась карта свободных земель и производственных помещений

В Карагандинской области по поручению главы региона Ерлана Кошанова создана интерактивная карта свободных земельных участков, мощностей и помещений.

На появлении такой базы данных настаивали предприниматели — это значительно облегчит ведение бизнеса. Представители бизнес-ассоциаций поднимали проблему на первом заседании консультативно-совещательной комиссии по вопросам предпринимательства.

Подготовительные работы начались почти три месяца назад. Сегодня карта стала доступной в онлайн-режиме — она размещена на сайтах акимата области, Управления предпринимательства и Региональной Палаты предпринимателей. Также документ имеется в ЦОПе при Палате предпринимателей.

«Предпринимателям предлагается 110 земельных участков с наличием полного спектра коммуникаций. Это 4 участка под строительство производственных баз, 73 участка для строительства торгово- развлекательных центров и торговых павильонов, 11 участков для организации придорожного сервиса и зон отдыха и других досуговых объектов», — сообщили в областном Управлении предпринимательства.

Кроме того, проводится работа по организации бизнес-инкубаторов на площадках простаивающих площадей крупных предприятий. В частности, на карте даны адреса более 40 производственных помещений с наличием инфраструктуры для бизнесменов.

«На Темиртауском электрометаллургическом комбинате для предпринимателей пока пилотно предлагается 4 незадействованных производственных помещения общей площадью около 16 тыс. кв. м», — привели пример в управлении.

В настоящее время размещена информация по семи городам: Караганда, Сарань, Темиртау, Шахтинск, Сатпаев, Жезказган, Каражал, а также по Абайскому району. В дальнейшем планируется охватить все регионы области. Данные будут обновляться.

Напомним, Глава государства поставил задачу довести к 2050 году долю МСБ в ВВП страны до 50 %. От местных властей зависит создание комфортных условий для предпринимательства.

По материалам пресс-службы акима области