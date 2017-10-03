В Казахстанской армии началась тотальная проверка боеготовности

В Вооруженных силах Казахстана началась итоговая проверка войск за 2017 учебный год, передает Today.kz.

Проверке подлежат все соединения и части, а также органы военного управления. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны. В течение октября проверкой будет охвачен весь личный состав.

Целью итоговой проверки является оценка реального состояния боеготовности, а также результатов подготовки за текущий учебный год.

Оценку соединениям и частям дадут не только на основе сдачи военнослужащими зачетов и тестов по предметам обучения. По решению председателей комиссий в каждой части несколько подразделений приведут в высшую степень боевой готовности и выведут в районы учебных полей для проведения тактических учений с боевой стрельбой, в том числе и в ночных условиях.

«Нынешний уровень боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих позволяет нам в ходе проверки сосредоточить основное внимание на совершенствовании действий основных тактических единиц – батальонных тактических групп. Именно это станет основным показателем качества боевой учебы войск в 2017 учебном году», — подчеркнул начальник департамента боевой подготовки генштаба Вооруженных сил генерал-майор Тимур Абишев.

Итоговая проверка проводится в три этапа. Первые два будут отведены для проверки соединений, воинских частей, органов управлений видов Вооруженных сил, региональных командований и родов войск, третий – структурных подразделений Минобороны и генштаба.