В Казахстане проходят дни открытых дверей для пожилых казахстанцев

Сегодня по всей республике началась масштабная акция «День открытых дверей» к Международному дню пожилых людей, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Акция пройдет с 2 по 6 октября. В течение 5 дней для людей пожилого возраста в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) республики будут организованы: осмотр профильных специалистов, проведение диагностических исследований и другое.

По дополнительным вопросам можно обратиться в саll-центры управлений здравоохранения областей.

УЗ Карагандинской области Call- центр (7112)955-559;

УЗ Астаны Call-центр 1300 (круглосуточ.) (7172)963-777;

УЗ Алматинской области Call- центр (7282)411-212.