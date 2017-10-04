В Казахстане планируют строить дополнительные общежития для студентов

Строить студенческие общежития в рамках ГЧП предлагает депутат в Казахстане, передает Today.kz.

Специальную программу по увеличению числа мест в студенческих общежитиях предлагает разработать депутат мажилиса Бахтияр Макен.

«В ходе депутатских рабочих поездок по регионам и встреч с избирателями мы видим, что молодежь тревожит вопрос нехватки мест в общежитиях вузов. На сегодня, пожалуй, это одна из актуальных социальных проблем для студенческой молодежи», — сообщил Бахтияр Макен.

По его словам, общая численность иногородних студентов в Казахстане составляет 204 869 человек, из них 101 614 нуждаются в местах общежитиях, причем обеспечены ими только 67 780 молодых людей (порядка 66 процентов).

Нехватка, по его словам, ощутима в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской и Жамбылской областях и Астане.

«В целом число первокурсников с каждым годом растет, при этом катастрофически не хватает мест в студенческих общежитиях. Между тем не все общежития соответствуют общим санитарным правилам и нормам, в них не созданы условия для учебы и отдыха, некоторые в аварийном состоянии. Студенты зачастую проживают по четыре и более человек в комнатах, в которых предусмотрено проживание до трех человек», — добавил Макен.

Депутат рассказал о проблеме «мертвых душ», когда по договору студенты занимают место в студенческом общежитии, но по факту не проживают. Он подчеркнул, то никто не отслеживает и не контролирует эти случаи, при том, что иногородним студентам, оставшимся без места в студенческом общежитии, приходится самостоятельно искать жилье.