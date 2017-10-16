В Карагандинской области возводят дамбы, чтобы противостоять паводкам.

В Карагандинской области идёт подготовка к весне. Уже сейчас там, где потенциально возможны подтопления, возводят дамбы, закупают заградительные сетчатые конструкции-габионы, проверяют состояние водопропускных камер и шлюзов.

Сейчас насыпь возводят в Бухар-Жырауском районе, близ села Садовое. Здесь уже завершили первый этап работы — соорудили заградительный вал длиной 3,6 километра. Теперь рабочие делают насыпь из щебня.

Километр земляной насыпи уже появился возле села Чкалово. Планируется, что общая её протяжённость должна составить 2,2 километра.

В Каркаралинском районе земляные валы сооружают в сельском округе имени Нуркена Абдирова — 150 метров, и у села Акшокы — 2,5 километра. Аналогичные работы уже завершили в сёлах Новый Путь, Караколь и Жанибек. Общая протяжённость заграждения составила 5,8 километров.

«Мы проводим встречи с жителями сёл. Сельчане просят, чтобы насыпи не касались их дворов и огородов, эти пожелания мы учитываем. В целом все работы идут по графику. Сейчас завершаем составление проектно-сметной документации для возведения вала в посёлке Агадырь. Ожидаем поставку габионов в населённые пункты Тассуат и Майоровка. Конкурсные процедуры уже завершены, договоры на установку подписаны», — сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслан Тулепбаев. —

Уже очищены русла рек Нура, Улкен-Кундузы, Шерубай-Нура и Талды. Также вырублено два гектара тальника в сельском округе Красная Поляна.