В Карагандинской области восстановят молочный завод

В Жанааркинском районе планируют восстановить молочный завод «Зергер-Агро», простаивающий почти 10 лет.

Молочный завод сельскохозяйственного производственного кооператива «Зергер-Агро» основан в 2006 году. Общая площадь территории — 740 кв. м. Здесь собирались перерабатывать молоко, для этого закупили в Болгарии специальное оборудование. Планировалось, что производственная мощность составит 10 тонн молока в смену.

«Владельцы предприятия взяли через АКК (АО «Аграрная кредитная корпорация» в составе Национального управляющего холдинга «КазАгро», — прим. ред.) кредит в 62 миллиона 80 тысяч тенге. Им осталось вернуть ещё около 20 миллионов, до конца года планируют погасить этот займ полностью. Перспективы есть. Создадим кооператив, желающие есть, все документы и расчёты подготовлены», — объяснил заместитель акима области Серик Шайдаров. —

В Жанааркинском районе производят около 45 тысяч тонн молока в год. Продать его проблематично. Только 10 процентов от всего произведённого молока сейчас покупает для дальнейшей переработки одно из крупных предприятий области. Если «Зергер-Агро» вновь начнёт действовать, то это станет большим подспорьем для жителей села.