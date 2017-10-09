В Карагандинской области воссоздали уникальную пирамиду местного «фараона»

Археологи Караганды завершили реконструкцию Сарыаркинской пирамиды, которую нашли в августе прошлого года.

«Всё лето экспедиция под руководством И.А.Кукушкина готовила объект для реконструкции, а осенью группа специалистов под руководством кандидата исторических наук, известного археолога А.З. Бейсенова завершила этот проект. Теперь на туристической карте страны появился новый уникальный памятник – мавзолей бегазы-дандыбаевского вождя! Раскопки этого памятника будут продолжаться, пожелаем новых удивительных находок карагандинским археологам», – написал археолог Виктор Новожёнов на своей странице в Facebook.

Археолог опубликовал фотографии мавзолея до и после реконструкции.

Кроме того, Виктор Новожёнов поделился фотографиями находок в мавзолее. Это золотое кольцо необычной формы и загадочные древняя надпись или рисунок на фрагменте глиняного горшка.

Мавзолей в виде пирамиды назвали настоящей сенсацией для отечественной истории. Как предположили археологи, этот мавзолей возвели в Сарыарке более трёх тысяч лет тому назад для местного «фараона» – вождя, или кагана, местного могущественного племени периода поздней бронзы.