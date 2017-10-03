В Карагандинской области увеличат объём партий бесплатных лекарств

Небывалую ранее сумму на закуп бесплатных лекарств для страдающих сахарным диабетом, сердечными заболеваниями и другой льготной категории граждан выделило Министерство здравоохранения для Карагандинской области.

«Если в этом году выделенная сумма составляла 3 миллиарда 500 миллионов тенге, то в следующем году Министерство здравоохранения выделит рекордную сумму в 9 миллиардов тенге. Это позволит без перебоев обеспечивать бесплатными лекарствами нуждающихся. Также будет приобретено необходимое количество детского питания для младенцев, которые находятся на искусственном вскармливании по медицинским либо социальным показаниям», — сообщил о ситуации с обеспечением пациентов бесплатными лекарствами на совещании руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

Бесплатные лекарства положены пациентам, страдающим такими заболеваниями, как сахарный диабет, болезнь Крона, ВИЧ, туберкулез и другие.

Главный медик региона сумел сэкономить деньги на процедуре закупа лекарств — порядка 383 миллиона тенге.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области со ссылкой на Ержана Нурлыбаева, подписаны дополнительные соглашения, чтобы эти деньги вернулись в область для дополнительного закупа медикаментов. Первая партия поступит уже в первой декаде октября.

«Чтобы обеспечить бесперебойные поставки медикаментов, финансирование выделят в ноябре этого года, — цитирует пресс-служба акима слова главы облздрава. — Таким образом, мы сможем провести конкурс на поставку лекарств и заключить необходимые договоры уже в декабре. И в начале января уже будет первая партия препаратов».

В области планируют расширить сеть социальных аптек. Сейчас их в регионе 35, до конца года обещают открыть еще семь — в Караганде, Жезказгане и сельских районах. Социальные аптеки намерены увеличить ассортимент отпускаемых медикаментов. В них можно приобрести лекарства дешевле, чем в коммерческих точках, так как надбавка к цене не превышает пяти процентов.