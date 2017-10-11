В Карагандинской области студент взыскал алименты с отца

Студент взыскал алименты с отца в Балхаше, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда, в связи с достижением своего совершеннолетия и обучения в Тюменском государственном медицинском университете, истец просил взыскать с ответчика дополнительные расходы на свое содержание в размере 13 месячных расчетных показателей ежемесячно до окончания обучения.

«Судом установлено, что согласно свидетельству о рождении ответчик является отцом истца. Исковое заявление удовлетворено частично. С ответчика в пользу истца взысканы алименты на содержание совершеннолетнего ребенка, обучающегося в системе высшего образования в размере 13 месячных расчетных показателей, начиная с марта 2017 года до окончания обучения», — сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что отец не хотел содержать совершеннолетнего сына, считая, что он способен обеспечить себя сам.