В Карагандинской области реабилитационный центр стоит полупустым

Из-за бездействия социальных служб реабилитационный центр стоит полупустым в Карагандинской области.

Реабилитационный центр на 64 человека, который открыли в Каркаралинске для инвалидов первой и второй групп, пустует — в нем проходят реабилитацию всего три человека.

«Центр действительно хороший, нужный. Но реабилитацию там прошли всего 22 человека. А на сегодняшний день, я специально это выяснил, там находятся всего три человека. В чем дело? Почему центр пустует? Почему бы тогда не разрешить инвалидам третьей группы проходить там реабилитацию? Ведь сейчас это доступно только для инвалидов первой и второй групп», — высказался Ерлан Кошанов.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ области Максим Галиуллин назвал сложным механизм направления в центр и предложил его пересмотреть. Еще до открытия центра в департаменте социальной защиты должны были разработать индивидуальный план реабилитации.

Всего в центре могут разместиться 64 пациента, включая 15 колясочников. Им оказывают терапевтическую, неврологическую, ортопедическую и травматологическую помощь. Чтобы попасть в учреждение, необходимо получить индивидуальную программу реабилитации. Для этого требуется справка МСЭК, заключение ВКК и справка из Департамента социальной защиты. Обычный курс реабилитации длится от двух недель до полугода, в зависимости от тяжести диагноза пациента.