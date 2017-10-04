В Карагандинской области разыскивают свидетелей ДТП со смертельным исходом

В Карагандинской области ищут свидетелей смертельного ДТП. На трассе Абай-Топар, что в трех километрах от областного центра, лоб в лоб столкнулись две легковушки. Трое пассажиров погибли на месте, водители госпитализированы.

По предварительной версии, шофер «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Киа». Однако сам предполагаемый виновник, придя в сознание, заявил, что не пытался никого обогнать, а сам стал жертвой обстоятельств. Поэтому родные погибших и следователи сейчас разыскивают очевидцев страшной аварии. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное: у них переломы и ссадины.