Санаторий Жосалы

В Карагандинской области проводят ОПМ «Учёт скота»

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 7

В Карагандинской области пересчитают скот у сельчан.

В Карагандинской области в октябре полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Учёт скота». Цель — предупреждение и пресечение скотокрадства.

По информации Местной полицейской службы ДВД области, отработка будет длиться весь месяц — с 1 по 31 октября.

За это время пересчитают поголовье скота на домашних подворьях, в крестьянских и фермерских хозяйствах, и проверят зимовки.

В ОПМ задействуют сотрудников Местной полицейской службы,  представителей исполнительных органов и ветеринарных работников.

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Автор: Корреспондент

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