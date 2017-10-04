В Карагандинской области проводят ОПМ «Учёт скота»

В Карагандинской области пересчитают скот у сельчан.

В Карагандинской области в октябре полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Учёт скота». Цель — предупреждение и пресечение скотокрадства.

По информации Местной полицейской службы ДВД области, отработка будет длиться весь месяц — с 1 по 31 октября.

За это время пересчитают поголовье скота на домашних подворьях, в крестьянских и фермерских хозяйствах, и проверят зимовки.

В ОПМ задействуют сотрудников Местной полицейской службы, представителей исполнительных органов и ветеринарных работников.