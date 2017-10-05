В Карагандинской области пропавших рыбаков ищут с привлечением вертолета

Пропавших на озере Балхаш студентов ищут с привлечением вертолета, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня к поискам пропавших привлечен вертолет АО «Казавиаспас» Комитета по ЧС МВД. Проводится визуальное обследование акватории и береговой зоны. Поисковые работы затруднены большой зоной поиска и сложными погодными условиями», — сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

В поисках двух рыбаков, выехавших на рыбалку 24 сентября, задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, пожарные-спасатели службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Карагандинской области, ОВД Балхаша, местное население, Балхашское общество охотников и рыболовов ОО «Ак сункар».

Напомним, 25 сентября поступило сообщение о том, что 24 сентября двое рыбаков на моторной лодке выехали на озеро Балхаш и не вернулись. Со слов родственников, место рыбалки находилось в 25 километрах южнее от острова Тасарал. Департамент по ЧС рекомендует рыбакам не выходить на водоемы без индивидуальных спасательных средств и при штормовой погоде.