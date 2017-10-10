В Карагандинской области начинаются осенние сельскохозяйственные ярмарки

Почти две тонны продуктов планируют продать по сниженным ценам на осенних ярмарках в нашей области. Первая откроется уже в эту субботу, 14 октября, в Караганде, на улице Олимпийской.

На ярмарке можно будет купить молоко, мясо, овощи и рыбу по сниженным ценам 14, 21 октября и 11 ноября. Товары привезут из Абайского, Актогайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского, Осакаровского и других районов области.

4 ноября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Жезказгане, Сарани, Шахтинске, Сатпаеве, Темиртау, Балхаше, Каражале и Приозёрске.

Всего на ярмарках планируют продать 208,9 тонны мяса; 690 000 яиц; 62,1 тонны молочной продукции; 28,5 тонны рыбы; 321,5 тонны овощей, а также 1 076 тонн картофеля.

Кроме того, для покупателей приготовят 400 килограммов баурсаков и 400 литров кумыса.