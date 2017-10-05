В Караганде выступит труппа Татарского театра сатиры и юмора

В Караганду с гастролями приезжает Татарский театр сатиры и юмора.

Гости выступят на сцене Русского драматического театра им. К. С. Станиславского.

Гастрольный тур пройдет 7-9 октября. Для спектаклей на татарском языке предусмотрен синхронный перевод.

В программе гастролей: музыкальная комедия «Кияүләр», комедийный спектакль «Килә ява, килә ява», детский кукольный спектакль «Доктор Айболит» и подростковый спектакль «За розовым туманом».

Спектаклю для подростков «За розовым туманом» отведено особое место в репертуаре театра. Постановка рассказывает о проблемах сиротства и наркомании — болезнях общества. Героями являются дети-сироты, брошенные на произвол судьбы. Гастроли завершит Гала-концерт.

Музыкальная комедия «Кияүләр» — 7 октября, 17.00.

Комедийный спектакль «Килә ява, килә ява» — 8 октября, 17.00.

Детский кукольный спектакль «Доктор Айболит» — 7, 8, 9 октября, начало в 11.00.

Подростковый спектакль «За розовым туманом» — 7 и 8 октября, 13.00; 9 октября, 12.00.

Гала-концерт — 9 октября, 18.00.

Стоимость билетов для взрослых — 1 500-2 000 тенге, детские билеты — 500-600 тенге.

Телефоны для справок: 8 (7212) 30-12-82, 30-12-04, 8 707 319 8236.