В Караганде все больше людей сдают тест на ВИЧ перед свадьбой

В Караганде растет количество пар, которые хотят сдать анализы на ВИЧ перед вступлением в законный брак, передает газета «Криминальные новости».

«Необходимо, чтобы молодожены были подкованы в правовых вопросах. Молодые люди должны быть готовы к своему самому главному событию в жизни», ‒ сказала психолог областного центра СПИД Динара Балгимбаева.

Согласно опросу, 60% молодых людей готовы пройти эту процедуру.

В Карагандинской области зарегистрировано более 2500 людей, живущих с ВИЧ. По словам Данары Балгимбаевой, сложилось общепризнанное мнение, что заразиться ВИЧ могут только наркоманы, работницы коммерческого секса, осужденные. Однако сегодня социальный портрет человека, заразившегося ВИЧ-инфекцией, совсем другой. Это люди, имеющие несколько высших образований, престижную должность, хорошую квартиру, детей. В эту категорию входят и достаточно молодые люди.