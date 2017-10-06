В Караганде стартовал прием заявок на конкурс красоты

Начался приём заявок на конкурс «Мисс Караганда-2017».

Организаторы конкурса «Мисс Караганда» в этом году изменили формат отбора кандидаток. Так, теперь предкастинг проходит в сети Instagram. Всего на данный момент заявки подали более 200 карагандинок!

— Мы решили провести отбор по новому формату, — говорит организатор конкурса «Мисс Караганда-2017» Мадина Ахметбаева. — Мы хотим увидеть девушек такими, какие они есть в жизни: искренними, без макияжа. Хотим понять, чем они живут, о чём думают. Для конкурса «Мисс Караганда» это важно.

Для участия в конкурсе нужно разместить в Instagram фото с хэштегом #хочустатьмисскараганда2017. Далее жюри отберет участниц второго тура — на очный кастинг. Девушки, которые не выставляли фото в Instagram, также могут принять участие — регистрация продолжится до 20 октября.

Требования к конкурсанткам: рост от 170 см, параметры 90-60-90. Возраст — от 16 до 25 лет.

Финал конкурса намечен на вторую половину ноября. Точная дата будет сообщена дополнительно.

В этом году также пройдёт конкурс «Мини-мисс Караганда», в котором могут участвовать девочки от 6 до 12 лет со всей области. Заявки на участие принимают через мессенджер WhatsApp на номер 8 775 844 17 77. Требуется указать имя конкурсантки, краткое описание увлечений и приложить фото. Кастинг (бесплатный) состоится 22 октября в Караганде.

Желаем всем конкурсанткам удачи и веры в свои силы!