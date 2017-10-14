В Караганде солдаты Нацгвардии спасли жизнь девушке

Военнослужащие Национальной гвардии МВД Казахстана спасли в Караганде жизнь девушке, передает МИА «Казинформ».

«Девушке стало плохо. Защемило сердце и стало тяжело дышать. Она упала без сознания на пешеходном переходе посреди дороги. Солдаты стали свидетелями происшествия», — рассказал Канат Дос руководитель пресс-службы регионального командования «Орталық» Нацгвардии.

Сестра девушки стала звонить в Скорую помощь с просьбой срочно приехать. Однако врачи по телефону стали задавать неуместные вопросы — о ее возрасте, симптомах и так далее.

«Военнослужащие воинской части № 5451 регионального командования Национальной гвардии тут же подбежали и оказали первую помощь девушке. Лейтенант Парасат Зулпыхаров и патрульные рядовые Ю. Серняев и Д. Серіққали оставили свой пост и стали помогать девушке. Оказав первую медицинскую помощь, они на служебной машине отвезли Акерке в областной медицинский центр», — добавил Канат Дос.

Врачи сообщили, если бы девушку привезли на 10 минут позже, она бы погибла от сердечной недостаточности. Мать девушки Гульжан Жантекей выразила огромную благодарность воинам Национальной гвардии. Акерке приехала в часть из больницы, чтобы лично пожать руки достойным солдатам.