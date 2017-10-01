В Караганде проходит выставка «Жизнь под солнцем».

Выставка «Жизнь под солнцем» открылась в Областном музее изобразительного искусства. Экспозиция «Жизнь под солнцем» посвящена 60-летию художницы Натальи Викторовой.

Талант Натальи Викторовой многогранен. На выставке представлено более 20 работ в разных жанрах: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство — это лишь малая часть произведений, вышедших из-под кисти мастера за 40 лет творчества.

Поклонникам искусства художница полюбилась необычными философскими картинами, героями которых являются почти бестелесные ангелы и духи. Глядя на эти работы, человек лицом к лицу встречается с тайными закоулками своей души.

«Здесь, на этой выставке, я представила лишь малую часть всех моих работ. Многие мои творения разошлись по разным странам мира. Но особо я горжусь работами, которые были переданы послу Израиля в Казахстане. Сейчас они находятся в Израиле. В более поздних работах я пыталась донести мысль о том, что природа живая — она испытывает те же самые эмоции, что и люди: иногда огорчается, нервничает или пребывает в спокойствии», — сказала Наталья Викторова.

В последние годы художница работает с войлоком . Пока это анималистика и флористика, а в дальнейшем войлок может стать основой для разработки серьёзных тем, так близких автору.

Выставка «Жизнь под солнцем» продлится до 6 октября в Карагандинском областном музее изобразительного исскуства по адресу: пр-т Бухар-Жырау, 76.