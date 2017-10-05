В Караганде прошла конференция по медицинскому образованию

В Караганде прошла Центрально-Азиатская научно-практическая конференция по медицинскому образованию.В Караганде собрались представители более 40 отечественных и зарубежных вузов. На площадке Карагандинского государственного медицинского университета состоялась IV Центрально-Азиатская международная научно-практическая конференция по медицинскому образованию.

В этом году конференция была посвящена вопросам интернационализации медицинского образования.

«Актуальность темы обусловлена стратегическим развитием казахстанских вузов, их постепенной трансформацией в автономные исследовательские университеты», — отметили организаторы.

В казахстанские вузы приезжают иностранные специалисты не только в качестве преподавателей и тренеров, но и в качестве экспертов в управлении академической, научной и клинической деятельностью.

Мастер-классы провели доктора из Японии, Великобритании, Новой Зеландии и России.

КГМУ обрёл ещё одного стратегического партнёра. В рамках конференции был подписан меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, академического, научного и культурного сотрудничества с Ханойским медицинским университетом (Вьетнам).