В Караганде прошел республиканский смотр-конкурс «Үміт-2017»

В карагандинском Областном музее изобразительного искусства прошёл республиканский смотр-конкурс картин и изделий прикладного искусства «Үміт-2017».

Авторы представленных работ — осуждённые. Организатором выставки стал Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

«Этот смотр-конкурс проводится раз в два года, начиная с 2000-го. Сегодня здесь представлены 43 картины и 38 изделий», — рассказал начальник воспитательного отдела УИС по Карагандинской области, майор юстиции Еркебулан Каргалтаев.

Осуждённые с помощью творчества выразили свои мысли и представления о жизни, отношение к окружающей действительности. Тематика картин разная — здесь можно увидеть пейзажи, портреты детей, жизнь за колючей проволокой и жизнь после освобождения.

В состав жюри конкурса вошли представители Союза художников Казахстана, директор Карагандинского областного филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, председатель ОО «Мир добра» и сотрудник Областного музея изобразительного искусства.

Первое место в конкурсе заняла картина «Аманат», на которой изображена сцена охоты с беркутом. Картины «Девушка-Весна» и «Освободившись, забываю прошлое» заняли второе и третье места.

По словам Еркебулана Каргалтаева, победители получат в качестве вознаграждения денежные призы — деньги перечислят на личные счета авторов.

«Это мероприятие содействует развитию у осуждённых эстетического вкуса и доброжелательного отношения к окружающей действительности. Творения осуждённых, выполненные собственноручно, отражают не только жизнь в условиях изоляции, но и то, что осталось за пределами их нынешнего существования: красота природы, домашний уют, тепло и мечты», — сказал на открытии выставки заместитель начальника Департамента УИС по Карагандинской области подполковник юстиции Руслан Оразбаев.

Выставка продлится до 29 октября, увидеть её можно в Областном музее изобразительного искусства по адресу: Караганда, пр-т Бухар-Жырау, 76.