В Караганде прошел первый научно-технический совет

В Караганде состоялся первый областной научно-технический совет под председательством главы региона Ерлана Кошанова, передает МИА «Казинформ».Участие приняли ректоры вузов, ученые и представители производства. Одним из главных вопросов повестки дня, стала проблема взаимодействия бизнеса и науки. Несмотря на общие интересы сторон, зачастую наука и производство развиваются отдельно друг от друга, констатировали ученые.

«Производство не всегда в курсе разработок и идей, которые имеются в наших вузах и НИИ. Кроме того, бизнес-сектор не заинтересован в инвестициях в науку. Чтобы это исправить, я предлагаю рассмотреть возможность предоставления льгот или субсидирования тех бизнесменов, которые будут вкладывать средства в развитие науки»,-отметил ректор Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова Еркин Кубеев.

Он привел в пример проект студентов КарГУ на территории Новотихоновского каменного карьера. Авторы разработали обновлённую технологию изготовления битума и систему оценки его качества.

«Первая партия, 15 тонн, уже получена. Сейчас проводятся испытания на устойчивость битума к климатическим условиям. Для того чтобы производство было рентабельным, нужно увеличить мощность до 150 тонн в сутки»,- рассказал ректор.

Стоимость запуска составит не менее 1,5 млрд тенге, но бизнес пока не заинтересован в финансировании такого производства.

Директор Центра по мониторингу и развитию научно-исследовательской работы Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза Аяпберген Таубаев также высказался за то, чтобы стимулировать развитие механизма государственно-частного партнёрства

По поручению главы региона в области создадут специальный венчурный фонд, который будет оказывать как финансовую, так и консультативную поддержку разработчикам инновационных проектов. Партнёром в этом проекте может стать СПК «Сарыарка».