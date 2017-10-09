В Караганде прошел «Karaganda Travel Fest»

В Караганде 7 и 8 октября проходил фестиваль «Karaganda Travel Fest». Как это было, расскажет novoetv.kz.

По словам одного из организаторов Виталия Шуптара, это мероприятие – место для общения и обмена опытом и информации.

Фестиваль проходил в экомузее, который благодаря «декорациям» напоминал палаточный лагерь: на небольшой территории расположились две палатки, спальники и специальное туристическое снаряжение, даже лотерейные билеты участники бросали в походное ведро! А один из главных призов была путевка в санаторий «Жосалы».

Одним из спикеров стал Александр Габченко – основатель клуба велосипедных приключений из города Алматы. Александр рассказал о своем клубе и о том, как пришел к этому увлечению. Кстати, свое выступление он начал с видео, где рассказывал и показывал работу своего клуба.

Основатель клуба, как он сказал сам, управляет двухколесным транспортом около 13 лет, а клуб официально образовался три года назад. Вместе с участниками из алматинского клуба путешествуют по Казахстану и миру велосипедисты из Астаны и Западного Казахстана.

Самое долгое путешествие, в котором участвовал Александр, длилось месяц. Такие путешествия проходили в 2009 и 2010 годы. А вообще, за один сезон велосипедисты алматинского клуба наматывают около 2-3 тысяч км – суммарно это 80-90 дней. Существует несколько велогрупп, у каждой из которых — разное расстояние, преодолеваемое за одну поездку. Минимально — это 16 км. Все зависит от физической подготовки участников: сильно не перегружают, чтобы не возникло чувство негатива к такому виду путешествия.

Александр использует двухколесное средство передвижения круглый год и мечтает объехать на нем весь мир. Самые любимые места для путешествий на велосипеде – это отдаленные точки мира, где сохранились древние традиции.

«Я периодически меняю велосипеды. Наверно, я поменял 3-4 велосипеда. Есть велосипеды, с которыми я попрощался , а есть велосипеды, которые я до сих пор храню и как-то использую, поэтому у меня есть такая коллекция велосипедов. Для меня это не как расходный материал. Это конечно не фетиш, но близко к этому», — рассказал Александр об отношении к велосипеду.

После Александра выступила Анжелика Лукина – организатор международного проекта путешествующих журналистов, которая приехала в Караганду из Новосибирска. Она провела мастер-класс по журналистике путешествий. Анжелика рассказала про своих учеников: в одной из групп у нее одновременно занимался взрослый, которому было 42 и самый меленький – трехлетний мальчик.

Анжелика не только обучает, как правильно преподносить публике свои трэвел-заметки, но и выезжает с учениками в разные точки мира, чтобы сделать интересные видео, фото и печатные материалы.

В начале своего выступления гостья из Новосибирска задала публике вопрос, который должен задать себе каждый, когда начинает делать путевые заметки: «Для кого я это делаю?». Что вы поели в поездке и во сколько легли спать — интересно только вашим родственникам. Информацию, по словам Анжелики, нужно подать «вкусно» -так, чтобы интересно было читать.

Журналист со своими учениками пресс-туром отправлялась в Казахстан в 2014 году. Журналисты обошли все достопримечательности Казахстана и даже встретились с некоторыми звездами нашей эстрады.

Спикер дала много советов: как интересно сделать фото и написать материал о своем путешествии, а затем раздала задания всем желающим. Самые смелые получили предметы из ткани, которые нужно было описать и разгадать их загадку – откуда они и какая у них история. А кто постеснялся взять себе предмет, мог стать журналистом и взять интервью у рядом сидящего, если, конечно, до фестиваля они были не знакомы.

После первого блока выступлений павлодарский дом географии выставил часть из своей библиотеки – книги О и ДЛЯ путешественников.

Из Павлодара в Караганду, кроме директора дома географии Александра Вервекина, приехали еще три человека.

« Поскольку мы называемся Домом Географии, то у нас цель — создать целый ряд музеев, библиотеку, место для показа кино и так далее. И для этого у нас заложено 12 коллекций – одна из них это географическая библиотека. Сейчас в ней свыше 3 тысяч книг, и у нас есть филиалы в двух городах и в пяти районах павлодарского Приыртышья», — рассказывает Александр.

В Караганду привезли то, что смогли. Книги для своей библиотеки собирают разными способами, первый из которых – самостоятельный закуп. Несколько дней назад коллекция пополнилась тремя книга об Абхазии, которые заказали через интернет-магазин. Много книг дарят: например, два года назад библиотеке подарили «Атлас офицера» 1946 года в кожаном переплете.

Павел, который тоже приехал в наш город, переписал каждую книгу, которая составляет эту библиотеку. Павлодарцы привезли антикварные и редкие книги – с автографами авторов или дарителей. Директор павлодарского Дома географии сказал, что они планируют ставить новые стеллажи, потому что библиотека расширяется.

Фестиваль «Karaganda Travel fest» собрал много людей, заинтересованных путешествиями. Для тех, кто пришел, организаторы устроили конкурс в соц. сетях на лучший текст и фото о мероприятии. Нужно было выложить запись в свой аккаунт или на страницу с хэштегом #karagandatravelfest.

Никто не ушел равнодушным, а любители путешествий узнали для себя много нового и интересного. Итог «Karaganda Travel fest» — это новые знакомства и море вдохновения! Путешествуйте и расширяйте границы!