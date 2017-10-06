В Караганде пройдёт конкурс на лучшее изобретение для людей с ограниченными возможностями

В Карагандинском государственном медицинском университете стартует первый этап международного проекта Мейкатон «TOM: Kazakhstan».

Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. В рамках проекта изобретатели-новаторы могут представлять идеи различных приспособлений, способных решить какую-либо проблему особенных людей.

На первом этапе участники будут предлагать свои идеи на уровне разработок — проектов, чертежей. Вторая часть конкурса — это непосредственно воплощение проектов в жизнь. Это будет 72-часовой марафон, в течение которого команды станут создавать гаджеты, которые облегчат ежедневный быт людей с ограниченными возможностями.

Участниками проекта являются студенты, преподаватели, медики, инженеры, робототехники, IT и другие специалисты со всего Казахстана.

Проект реализуется ОЮЛ «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в Республике Казахстан» в партнёрстве с акиматом Карагандинской области, при поддержке Карагандинского государственного медицинского университета.

Первый этап конкурса пройдёт в КГМУ 7 октября, начало в 10.00. Второй этап планируется провести 10 ноября.

По итогам конкурса авторы лучших изобретений будут обучены социальному предпринимательству. Все остальные получат призы от организаторов и спонсоров.

Мейкатон ТОМ (TikkunOlamMakers) — это международный социальный проект, объединяющий людей с ограниченными возможностями и изобретателей с целью создания удобных в использовании гаджетов. В Казахстане впервые соревнования проводились в июне 2017 г. — на базе Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

Цель Мейкатона — создать полезное изобретение, имеющее доступную цену и простоту в изготовлении, которое в дальнейшем может послужить прототипом для массового производства. Особенность соревнований заключается в том, что при разработке прототипов инженерам помогают реальные люди с ограниченными возможностями, и именно для них создаются устройства.

На Мейкатоне в Павлодаре команда карагандинцев создала экзоскелет, который позволяет самостоятельно ходить людям с функциональными нарушениями двигательной активности. Стоимость аналогичного приспособления российского производства составляет 70 тыс. рублей, а карагандинские мейкеры постарались уложиться в 50 тыс. тенге.