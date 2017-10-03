В Караганде пройдет выставка детского творчества

Карагандинский областной музей изобразительного искусства приглашает на открытие юбилейной выставки детской художественной школы.

Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова – Клуба ЮНЕСКО города Шахтинск отмечает свой 30 юбилей.

Шахтинская детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова хорошо известна в области своими инициативами. Как первый в Карагандинской области Клуб, была инициатором создания Ассоциации Клубов ЮНЕСКО в регионе и организатором областных туров проектов ЮНЕСКО «Дети рисуют мир.Казахстан», «Это моя жизнь», «Радуга степей» в 2007- 2009 годах.

С 2011 года школа участвует в новых детских проектах ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Центральная Азия», «Дети рисуют мир. ИСЕСКО», «Mitsubishi Asian Chidren’s Enikki Festa», «Мировая выставка детских рисунков» в Канагаве.

В 2014 году школа была организатором регионального тура республиканского конкурса «Дети рисуют мир. Казахстан». В 2017 году школа стала организатором регионального тура международного конкурса рисунков «Дети рисуют мир. ИСЕСКО».

Выставка откроется 4 октября в 16.00 и продлится до 15 октября.