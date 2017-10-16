В Караганде пройдет VII международный фестиваль оперетты и мюзикла «ДосStar»

В Карагандинском академическом театре музыкальной комедии пройдет VII международный фестиваль оперетты и мюзикла «ДосStar».



Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии выступит 27 октября в 18:30 на сцене ДКГ с опереттой венгерского композитора Лайоша Лайтаи «Лето любви» в постановке народного артиста России Олега Левакова. Художником-постановщиком выступил народный художник России Вячеслав Окунев.

Карагандинский музыкальный театр выступит перед зрителями фестиваля «ДосStar» с премьерой «Не может быть» по рассказам М.Зощенко в постановке молодого режиссера КАТМК Евгении Пермяковой. Музыкальную комедию можно будет увидеть 28 октября в 17:00, красный зал КАТМК в 17.00.

На сцене ДКГ 29 октября 17:00 пройдет гала-концерт с участием солистов из России, Казахстана, Румынии, Латвии и Грузии. Заслуженные артисты Чувашии Иван Снигирев и Маргарита Финогентова, солисты Государственного театра оперы и балета, приедут из Чебоксар.

Рига познакомит зрителей с солистом Латвийской национальной оперы дипломантом международного фестиваля во Франции Рихардом Мачановским.

Из Грузии прилетит солист Кутаисского театра оперы и балета, лауреат V международного конкурса-фестиваля «Ренессанс» Бадри Адамия.

Москву представит Андрей Школдыченко, лауреат международных конкурсов и фестивалей.

Из знаменитой Национальной оперы Клуж-Напока (Румыния) выступит солист и лауреат премий в номинациях «Лучший оперный певец» Кристиан Могосан, а также обладатель звания «Лучший лирический солист года» и Приза Гала (Бухарест), участник фестивалей и конкурсов в Греции, Австрии, Италии, Бельгии, Чехии, Ирландии, Японии, США, Австралии, Великобритании, Румынии, доктор музыки в Национальной музыкальной академии им.Георгия Димы, солист и генеральный директор оперы Флорин Эстефан.

В концерте также выступят артисты из Санкт — Петербурга: заслуженная артистка России Валентина Кособуцкая, народный артист России Владимир Яковлев, лауреаты международных конкурсов Анна Булгак и Александр Леногов.

Карагандинскую музкомедию представят: заслуженный деятель Казахстана и руководитель театра Амантай Ибраев, лауреат международных конкурсов Денис Кудряшов, лауреат конкурса «ДосStar» и дипломант международного фестиваля Анна Беспалова, дипломант международного фестиваля и конкурса «ДосStar» Дарья Пивень.

Дирижировать Гала-концертом будут заслуженный артист России, главный дирижер Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Андрей Алексеев и лауреат республиканских конкурсов, дирижер Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Руслан Баймурзин.

На гала-концерте будут присутствовать представители Посольства Румынии в Казахстане.