В Караганде приняли новые подходы по сопровождению инвесторов

В Карагандинской области разработали новые подходы по сопровождению инвесторов — от нулевого цикла до полного запуска производства, передает МИА «Казинформ».

«В целом создание благоприятных условий для инвесторов является одной из основных задач инвестиционной политики страны. В данном направлении проводится большая работа, как на правительственном, так и на местном уровне», — подчеркнул аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

По информации руководителя пресс-службы акима А. Сыздыковой, главный принцип заключается в сопровождении инвесторов на всем пути — начиная от организации встреч, переговоров и до запуска проекта.

Предусмотрены прединвестиционное и постинвестиционное сопровождение. Также новые подходы включают аналитическую работу — для видения перспектив и трендов развития. По каждому инвестиционному проекту планируется разработать Дорожную карту — от нулевого цикла до запуска под ключ.

«Будет отлажен мониторинг реализации проектов пошагово, на каком этапе какие имеются проблемы. Самое главное — структурирование проектов. За каждым инвестором будет закреплен представитель, который будет сопровождать на всем пути. Значимую роль играет оказание услуг по принципу «одного окна»,- отметил Алмас Айдаров.

Постинвестиционное сопровождение включает решение визовых и миграционных вопросов, на которые сейчас у инвесторов уходит много времени.

«Формируются нишевые проекты. В приоритетных отраслях: металлургия, машиностроение, химия, АПК и др., у нас уже имеется около 70 инвестиционных предложений. Их структурировали на региональном уровне. Они уже готовы в первичном виде — у некоторых имеются технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация. Сейчас экспериментально предложили 8 проектов, чтобы описать их по международному опыту. Это наиболее крупные проекты, которые интересны для наших международных игроков», — сообщил замакима области.