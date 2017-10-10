В Караганде посадят 100 саженцев

На Юго-Востоке Караганды посадят 100 деревьев в честь Международного дня леса.

В Караганде, в честь Международного дня леса, пройдет экологическая акция «Зеленый пояс», возле школы-гимназии № 102.

Кроме посадки деревьев, можно принять участие в состязаниях, флешмобе и многом другом.

Приз можно получить за участие в конкурсе «Самый-самый… скворечник». Для этого нужно будет принести скворечник, сделанный своими руками из любых материалов.

Акцию «Зелёный пояс» проводит карагандинский Экомузей при поддержке Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области — в рамках месячника по благоустройству города и плановой осенней посадки деревьев.

Акция пройдет 12 октября с 12:00 до 15:00. Телефон для справок: 41-33-44, 8 705 251 15 64.