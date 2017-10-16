В Караганде открыли памятник депортированным украинцам

В Караганде в воскресенье, 15 октября, был открыт памятник депортированным украинцам.

Об этом на своей странице в Facebook написала директор Международного института образования, культуры и связей с общественностью (МИОК) Ирина Ключковская.

Напомним, что 9 октября в Астану из Киева прибыла часть памятника – вылитый в бронзе рушник. Вторая часть – гранитный крест, изготовленный в Казахстане, уже находился в Караганде, сообщили в посольстве Украины в РК.

«Этот памятник – символ распятой души, распятой украинской мысли, культуры, в конце концов, человеческой судьбы, – отметил председатель пастырско-миссионерского отдела Украинской греко-католической церкви Владыка Иосиф Милян в Киеве при освящении части памятника перед его отправкой в Казахстан. – У памятника глубокий символизм: крест – это символ победы, доблести. Он олицетворяет Воскресение. Украинский рушник – символ украинской культуры, символ наших переживаний».

Сооружение памятного знака – креста с «распятым» на нем рушником, состоялось по случаю 70-й годовщины депортации украинцев в Казахстан. Установили памятник возле греко-католической церкви.

Всего с Западной Украины в 1939-1940 гг. было выслано в Сибирь, Поволжье, Казахстан и на север, по разным подсчетам, от 10 до 20 % населения.

Фото — с Facebook Ирины Ключковской.