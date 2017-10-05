В Караганде наградили призеров Открытого чемпионата Карагандинской области по художественной гимнастике (Видео)

Сегодня наградили гимназисток, которые заняли призовые места на первом Открытом чемпионате Карагандинской области по художественной гимнастике, передает novoetv.kz.

На турнире кроме карагандинок за медали боролись гимнастки из Астаны, Алматы, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей. Всего в первенстве участвовали более 100 юных гимнасток.

Девочки от 7 до 16 лет 4 и 5 октября соревновались в двух видах многоборья — обруч/мяч и булава/лента индивидуально и в групповых упражнениях.

Карагандинские гимнастки участвовали во многих соревнованиях: открытых чемпионатах, на кубке Казахстана и на молодежных играх Казахстана. В Санкт — Петербурге были близки к победе, но не привезли призовые места в Караганду. По словам Елизаветы Погибелко, следующий этап соревнований — Республиканский чемпионат, который пройдет в Шымкенте.

Открытый чемпионат Карагандинской области по художественной гимнастике — это подготовка к чемпионату Республики Казахстан, который уже будет в октябре.

Вот имена победительниц:

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2010 года рождения:

1 место — Лобунец Злата (Северо-Казахстанская область);

2 место — Герасимова Алина (Караганда)

3 место разделили две спортсменки — Михайленко Софья (Северо-Казахстанская область) и Жакина Сабина (Северо-Казахстанская область).

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2009 года рождения:

1 место — Кушербаева Дария (Северо-Казахстанская область);

2 место разделили две спортсменки Компанец Дарья (Северо-Казахстанская область) и Кайжанова Адия (Караганда);

3 место — Захарова Александра (Северо-Казахстанская область).

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2007 года рождения:

1 место — Лушанова Полина (Караганда);

2 место разделили две спортсменки — Илюбаева Анель (Караганда) и Парфилова Милана (Шымкент);

3 место разделили три спортсменки — Уткельбаева Диана (Караганда), Сорокач Дарья (Караганда) и Абдирахман Аксункар (Шымкент).

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2006 года рождения:

1 место — Лю Анжелика (Караганда);

2 место — Коваль Алика (Караганда);

3 место разделили две спортсменки — Шукирбай Асель (Шымкент) и Батырева Дарья (Караганда).

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2005 года рождения:

1 место — Койбакар Баян (Шымкент);

2 место разделили две спортсменки — Таниева Эльжана (Шымкент) и Шарипова Алина (Северо-Казахстанская область).

3 место разделили две спортсменки — Мацкевич Яна (Караганда) и Шаяхметова Айдана (Шымкент).

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2004 года рождения:

1 место — Байленова Дильназ (Караганда);

2 место — Амир Жанерке (Шымкент);

3 место — Шаяхметова Даяна (Шымкент).

В индивидуальных соревнованиях, среди гимнасток 2003 года рождения:

1 место — Мураткызы Сагина (Шымкент);

2 место — Рыскалиева Алия (Караганда);

3 место Искакова Далила (Караганда).

В групповых упражнениях, среди гимнасток 2009 — 2010 года рождения:

1 место — команда из Северо-Казахстанской области;

2 место — команда Караганда № 2;

3 место — команда Караганда № 1.

В групповых упражнениях, среди гимнасток 2008- 2009 года рождения:

1 место — команда из Северо-Казахстанской области;

2 место — команда из Караганды.

В групповых упражнениях, среди гимнасток 2005-2006 года рождения:

1 место — команда из Караганды;

2 место — команда из Шымкента;

3 место — команда из Северо-Казахстанской области.

Поздравляем победительниц и желаем удачи на Республиканском чемпионате!