В Караганде начался Открытый чемпионат Карагандинской области по художественной гимнастике (Видео)

Сегодня прошел первый день Открытого чемпионата Карагандинской области по художественной гимнастике, передает novoetv.kz.

В соревнованиях принимают участие девочки от 7 до 16 лет. Два дня — 4 и 5 октября — спортсменки будут соревноваться в двух видах многоборья. Соревнуются гимнастки как индивидуально, так и в групповых упражнениях.

На первый турнир, кроме карагандинок, приехали спорстменки из из Астаны, Алматы, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей. Всего за первенство борются около 100 юных гимнасток.

«Сейчас в Караганде художественная гимнастика развивается, очень много родителей ведут своих девочек (на занятия — прим. ред.). Каждая мама хочет, чтобы её дочка была грациозной, стройной, выразительной. Поэтому сейчас деток много, наборы большие», — Ольга Михайлова — главный судья соревнований, тренер высшей категории детской спортивной школы гимнастики Караганды.

Завтра в спортивном комплексе«Жастар» пройдет парад закрытия, где объявят и наградят победительниц.