В Караганде начали уголовное дело по факту гибели солдата под машиной

Гибель рядового Тимура Перметова в Караганде расследуется в рамках уголовного дела, передает «Казинформ».

Досудебное производство ведет карагандинский отдел центрального региона военно-следственного управления МВД.

«Зарегистрировано уголовное дело по статье 463 Уголовного кодекса «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин». Расследование находится в производстве Карагандинского отдела центрального региона военно-следственного управления МВД», — сообщили в военной прокуратуре Карагандинского гарнизона.

23 августа в 7 часов утра в воинской части №5451 проводились мероприятия по проверке боевой готовности военной техники. Водитель специальной автомашины с прицепом рядовой Тимур Перметов после совершения маневра на плацу, действуя согласно инструкции, предварительно поставив ее на ручной тормоз, отцепил прицеп от автомобиля. Прицеп, находящийся под наклоном, сорвался с места и прижал стоявшего между прицепом и автомашиной рядового Перметова. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от разрывов внутренних органов и переломов.