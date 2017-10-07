В Караганде на сутки отключат холодную воду

10 октября в нескольких районах Караганды на сутки отключат холодную воду.Без воды останутся жители Нового города, Юго-Востока, Михайловки, микрорайонов «Восток-5» и «Голубые пруды», а также посёлка Актас.

Как сообщили в компании «Караганды Су», во вторник, 10 октября, будут проходить работы по вводу в эксплуатацию участка водовода.

«На период работ будет прекращена подача питьевой воды. По завершении работ вода будет подаваться с повышенной дозой хлора. 11 октября 2017 года не рекомендуем использовать воду для питьевых нужд и приготовления пищи. Поэтому желательно иметь двухсуточный запас питьевой воды», — сказано в сообщении пресс-службы компании.