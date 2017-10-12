В Караганде кабинеты для допроса стали прозрачными

Все кабинеты для допросов в следственном изоляторе Караганды стали «прозрачными», передает kartv.kz.

Вместо глухих стен и железных дверей с глазками установили стеклянные панели. В следственном изоляторе открыли семь прозрачных кабинетов для допросов. Стеклянные стены и видеофиксация исключат случаи давления на арестованных, считают специалисты. Два кабинета отведены для дежурного прокурора и адвоката. Они также следят за процессом и ведут приём подследственных.

«Очень часто звучат обвинения, что следователи при проведении следственных действий, допросов оказывают давление. Вынуждают давать определенные показания. Чтобы поставить этому заслон, предупредить, появилась идея построить прозрачные кабинеты. Смысл в чем. Человек даже психологически понимает, что он находится в прозрачном кабинете. Вряд ли он решится на какие-то злоупотребления на работе»,— сказал Марат Сексембаев — прокурор Карагандинской области.

Родственники арестованных смогут онлайн наблюдать за тем, что происходит в следственном кабинете.

«Со стороны сотрудников все ясно. При допросах. Наблюдают. Все равно народ думает о плохом. Чтобы этого не блыло, открыли. Сами видим. Сомнений нет. Все видно. Поэтому это хорошо»,— поделился родственник подозреваемого Асхат Ускенбеков.

В этом году в зданиях органов внутренних дел области открылись 25 «прозрачных» кабинетов.