В Караганде из-за шума холодильников закрыли магазин

Экономический суд Карагандинской области вынес решение о приостановлении деятельности мясного магазина, который шумом холодильников и плохой изоляцией нарушал покой жителей вышестоящих квартир, МИА «Казинформ».

Одна из жительниц дома, на первом этаже которого и располагается магазин, пригласила в свою квартиру сотрудников управления охраны общественного здоровья казыбекбийского района Караганды. Сотрудники произвели замеры шума, поступающего в помещение из магазина на первом этаже, и установили, что его уровень при работе холодильного оборудования и вентиляции превышает допустимые уровни.

Кроме того, в ходе внеплановой проверки они посетили магазин и установили нарушения санитарных норм: площадь разрубочной магазина слишком мала и там отсутствует моечная раковина.

Юристы управления подали иск против индивидуального предпринимателя о приостановлении деятельности мясного магазина.