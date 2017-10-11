В Караганде из-за осенней ярмарки автобус № 28 изменит маршрут

В Караганде автобус № 28 изменит маршрут для заезда на осеннюю ярмарку.

С 14 октября в областном центре начинает работать осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Поэтому для удобства горожан количество графиков городских маршрутов № 45, № 145, № 012, № 70, № 55 и № 9 будет увеличено с 50 до 70 единиц.

Дополнительно для жителей Майкудука и Михайловки схема регулярного городского маршрута № 28 будет изменена с учётом заезда на сельскохозяйственную ярмарку.

Напомним, в Караганде ярмарка будет проходить на улице Олимпийской, 14, 21 октября и 11 ноября. В Жезказгане, Сарани, Шахтинске, Сатпаеве, Темиртау, Балхаше, Каражале и Приозёрске ярмарка состоится 4 ноября. Посетители смогут купить молочную продукцию, мясо, рыбу и овощи от местных производителей по сниженным ценам. Товар привезут со всех районов нашей области.