В чемпионате мира по ММА победил карагандинец

Карагандинец Санжар Адилов стал чемпионом мира по ММА, сообщает пресс-служба Национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга РК.

Всего в нём участвовали около 150 спортсменов из 30 стран. Впервые в двух весовых категориях на ринг вышли женщины-любители. На мировом первенстве, которое проходило 6-7 октября в Астане, Казахстан завоевал два золота.

Золото завоевал карагандинец Санжар Адилов. В финальном бою в самой лёгкой весовой категории до 56,7 кг Санжар Адилов встретился со спортсменом из Таджикистана Умедулло Урфановым. Казахстанец сразу попытался взять ситуацию под свой контроль, применяя удушающие приёмы. Второй решающий раунд бойцы провели в активной борьбе. При этом более уверенно выглядел спортсмен из Казахстана. В конце поединка Санжар Адилов, чувствуя своё преимущество, поднял руки с победным криком «Алга, Казахстан!». Судьи единогласно присудили золото бойцу из Караганды.

«На этот чемпионат в самой лёгкой категории страны-участницы выставили очень сильных бойцов. Все бои у Санжара были тяжёлыми. Финальный — особенно. Но наш боец очень старался, настроился только на победу, и к концу поединка уже всем стало понятно, что он сильнее», — отметил Роман Уразимбетов, вице-президент Федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Карагандинской области.

Ещё одну награду высшего достоинства завоевала Мария Агапова из Павлодара, в одном из самых зрелищных боёв чемпионата, в экстра-раунде, она победила представительницу Беларуси Лилию Казак.

Трое казахстанских бойцов стали серебряными призёрами. Денис Муцник в весовой категории 65,8 кг уступил россиянину Абдулмуталипу Гайирбегову. В весовой категории до 77 кг наш боец Темирлан Ихсангалиев проиграл Шамилю Мусаеву из России, а Еркинбек Инжель, выступающий в категории 84 кг, уступил россиянину Магомеду Шахрудинову.

Бронзу завоевали казахстанцы Зарина Кадырбаева (52,2 кг), Алтынбек Бахтыгельдинов (70,3 кг) и Алимжан Сулейманов (93+ кг).

В общекомандном зачёте казахстанская сборная расположилась на втором месте. Первое заняла сборная России, а третье — команда из Кыргызстана.