В Астане пройдет Astana Media Week

В Астане с 4 по 6 октября пройдет первая в истории страны медианеделя Astana Media Week.

Медианеделя проводится в целях исполнения основных приоритетов духовной модернизации Казахстана, инициированной Главой государства Н. А. Назарбаевым.

Казахстанская медианеделя Astana Media Week — это серия широкомасштабных отраслевых мероприятий, крупнейшее медиасобытие на территории Центральной Азии, проводимое на ежегодной основе.

Основная цель Astana Media Week 2017 — это развитие отечественной медиасферы и продвижение деловых отношений в индустрии на региональном уровне.

Организатором Astana Media Week 2017 является ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» при участии Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан.

Первый день, 4 октября, будет посвящен построению эффективной диалоговой площадки между заказчиками медиа-контента, крупными телевизионными и радио-компаниями, а также представителями частного рынка производства: продакшн-студиями, творческими коллективами, продюсерскими центрами, авторскими проектами в области информации, медиа-развлечения, музыки и кино.

5 октября, второй день, пройдет под общим названием Astana Digital Forum. Форум будет посвящен выступлениям спикеров международного уровня по широкому спектру вопросов: от инструментов цифрового маркетинга до обзора рынка криптовалют с возможностью обмена вопросами и мнениями.

В третий, заключительный день, 6 октября, пройдет Форум региональных СМИ Казахстана. Мероприятие предназначено для обсуждения наиболее острых вопросов развития печатного рынка национальных СМИ, трудностей и возможностей в период перехода на новые конвергентные формы.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте здесь.