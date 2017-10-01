В 2018 году закончат реконструкцию участка трассы «Темиртау-Караганда»

В 2017 году на участке автодороги «Темиртау-Караганда» максимально уложат цементобетонное покрытие по обеим сторонам, а полностью реконструкцию завершат в 2018 году.В области на дорогах республиканского значения ремонтом охвачено 477 км. Реконструкция участков транспортного коридора «Центр-Юг» ведётся по программе «Нурлы Жол».

«На сегодняшний день полностью завершена реконструкция участка дороги «Анар-Темиртау» протяжённостью 74 км. Сейчас идёт сдача в эксплуатацию участка «Батпак-Баймырза» протяжённостью 34 км. Также продолжается реконструкция участка «Темиртау-Караганда» протяжённостью 15 км», — сказал директор Карагандинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Канат Шаймин.

По его словам, все работы по реконструкции трассы закончатся в 2018 году. К работам привлечена южно-корейская фирма.

«На сегодня по левой стороне уложили цементобетонное покрытие протяжённостью более 11 км. Подрядная организация приступила к разбору правой стороны дороги протяжённостью 9,5 км. К 30 сентября будет подготовлено под укладку бетона 5 км дороги. Затем начнётся укладка бетона по правой стороне», — добавил директор.

По области проходит более 2 700 км дорог республиканского значения. На их реконструкцию, ремонт и содержание в 2017 году выделено 19 млрд тенге.

В этом году нашлись средства на долгожданный ремонт трассы «Жезказган-Караганда». Завершаются ремонтные работы на автодороге «Жезказган-Кызылорда», начавшиеся в прошлом году. На автодороге «Актау-Бастау-Темиртау» капитальный ремонт будет закончен в ноябре.