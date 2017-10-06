Уголовное дело открыли по факту гибели солдата Нацгвардии в Караганде

Ответственные должностные лица должны были предусмотреть подобный исход и обязаны были принять меры по его недопущению.

Карагандинский отдел центрального региона военно-следственного управления МВД начал досудебное производство по факту гибели солдата воинской части №5451 Национальной гвардии.

По факту смерти солдата проводилось служебное расследование. Оно показало, что ответственные должностные лица должны были предусмотреть подобный исход и обязаны были принять меры по его недопущению.

«Уголовное дело открыто по статье 463 Уголовного кодекса «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин». Расследование находится в производстве Карагандинского отдела центрального региона военно-следственного управления МВД», — сообщили в военной прокуратуре Карагандинского гарнизона.

Несчастный случай произошел 23 августа в 7 часов утра на территории части 5451. Водитель специальной автомобиля с прицепом рядовой Тимур Перметов после совершения маневра на плацу, действуя согласно инструкции, предварительно поставив его на ручной тормоз, отцепил прицеп от автомобиля. Прицеп, находящийся под наклоном, сорвался с места и прижал стоявшего между прицепом и автомашиной рядового.

Пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от разрывов внутренних органов и переломов.

По материалам today.kz