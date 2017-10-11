Уголь подорожал на 7 процентов к отопительному сезону

На 7 процентов за месяц подорожал уголь к отопительному сезону, и сразу на 19 процентов за год, сообщает мониторинговое агентство Energyprom.kz.

При этом добыча угля и лигнита выросла год-к-году на 15 процентов, непосредственно применяемого для отопления каменного угля — на 16 процентов. К отопительному сезону, по итогам сентября 2017 года, тонна угля обходилась казахстанцам в среднем по РК почти в 11 тысяч тенге — это на 6,6 процента больше, чем в августе, и сразу на 18,9 процента больше, чем в сентябре 2016 года.

Согласно пояснению Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК, высокие цены на уголь в Казахстане связаны в первую очередь со спекулятивной накруткой посредников, а также с железнодорожными тарифами. В свою очередь, «КТЖ — Грузовые перевозки» сообщили, что доля транспортной составляющей в цене угля в 2017 году в Казахстане повысилась на 4 процента и что нехватки вагонов для перевозки угля нет.

По данным Минэнерго, в стране нет дефицита угля: за девять месяцев текущего года на внутренний рынок было поставлено 55,8 миллиона тонн угля, из них 40,5 миллиона тонн отгружено энергопроизводящим предприятиям, что на 17,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (34,5 миллиона тонн); на коммунально-бытовые нужды и населению поставлено 8 миллионов тонн, что на 1,5 миллиона тонн (23 процента) больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Примечательно, что отпускная цена угля с разреза или шахты не изменилась или изменилась незначительно. Так, к примеру, директор Сарыкольского угольного разреза Кайрат Мусин подтвердил, что с начала года отпускная цена на уголь не менялась и составляет 3,9 тысячи тенге за тонну. Угольщики уверены, что ситуацией пользуются перекупщики и непомерно накручивают цены в связи с ранним и резким похолоданием этой осенью.