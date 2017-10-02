«Творческая среда» представляет вернисаж «Осенний дивертисмент»

В Караганде пройдет вернисаж «Осенний дивертисмент».

В рамках вернисажа будет презентация выставки живописи воспитанников Елены Граф и концертная программа!

Музыканты струнного квартета «Гварнери» (руководитель Татьяна Передеро) представят публике самые популярные произведения мировой классики: «Дивертисмент ре-мажор» Моцарта, «Квартет № 1» Чайковского, «Праздничную пьесу» Асламазяна и другие произведения.

Калжан Темирбаев — тенор — исполнит арии из «Любовного напитка» и «Тоски», романсы и произведения в стиле classical crossover.

Самого активного и везучего зрителя ждёт приз «Творческой среды».

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

Жизнь вне культуры живых концертов и духовной пищи — бедна и однообразна. Сделайте подарок себе и близким!

Вернисаж «Осенний дивертисмент» пройдет 4 октября в Арт-клубе «Sadre».

По вопросам приобретения билетов звоните в клуб по будням с 10:00 до 18:00: 87003503745.