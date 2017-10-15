ТК «Новое Телевидение», с днём рождения!

Сегодня, 15 октября, мы празднуем свой 15-й День Рождения!Novoetv.kz расскажет свою историю.

Телеканал «Новое телевидение» впервые вышел в эфир 15 октября 2002 года, тогда это был телеканал АРТ. Он был единственным в своем роде и самым сильным новостным порталом в регионе.

В основе «АРТ» был развлекательный контент с хорошими, добротными фильмами, эмоциональными ток-шоу и юмористическими передачами и ежедневными выпусками информационной программы «Актуально. Новости города».

На тот момент было пять телеканалов в регионе с местными новостями — на одни и те же события выезжали все новостники.

Первое ток-шоу в Казахстане, новости в прямом эфир и реалити-шоу «За стеклом» вышли на канале «АРТ».

ТК «Новое телевидение», оставило все самое лучшее и доброе из практики, но изменив формат подачи новостей на инфотейменте — «развлекая, просвещай».

Наш телеканал — единственный в регионе, используя возможности ПТС (передвижной телевизионной станции) осуществляет прямые трансляции с мест событий и съемки концертов, официальных выступлений.

В 2004 году нас номинировали на национальную телевизионную премию «Алтын Жулдыз» в категории «Лучшее региональное ТВ в Казахстане».

В 2007 году программа «Хрустальный башмачок» победила в Национальном конкурсе «Друг детства» в номинации «Лучшая детская ТВ или радиопрограмма»

В 2017 году программа» Зелёная Волна» номинирована в первой национальной телевизионной премии «Тумар».

В 2017 году мы стали вещать в режиме высокой четкости (в HD-качестве).

За 2017 год были запущены новые проекты в телеэфире: «Театральный час», «Социальный четверг», «Ударный час», на старте обучающий английскому языку проект в рамках реалити и вечернее развлекательно-юмористическое шоу «Еще не вечер». Готовятся к выпуску программы «Кухня выходного дня» и подростковый юмористический баттл «БИП».

Телеканал активно позиционирует себя на республиканской арене СМИ, участвуя в конференциях ЦА стран и республиканских мероприятиях (#Astanamediaweek, MediaCA, медиа Саммит и др.)

Мы поздравляем нашего директора Никоновича Руслана и весь коллектив ТК «Новое Телевидения»! Творческих вам успехов, терпения и море позитивных эмоций!

С Днём Рождения, ТК «Новое Телевидение»!